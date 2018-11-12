Число жертв схода оползня в Бразилии возросло до 15

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Спасатели в бразильском штате Рио-де-Жанейро завершили поисковую операцию на месте схода оползня, число жертв возросло до 15 человек, сообщает портал UOL Notícias со ссылкой на Государственный секретариат по вопросам здравоохранения штата.

Ранее сообщалось о 14 погибших.

Как сообщает портал, в воскресенье в больнице от полученных травм скончался трехлетний мальчик. Под присмотром врачей остаются двое пострадавших, их состояние оценивается как стабильное. Местные службы продолжают разбор завалов.

Оползень произошел рано утром в субботу. В течение нескольких дней в штате шли сильные дожди, особенно пострадал муниципалитет Нитерой.