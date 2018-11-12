В Эфиопии арестовали более 30 сотрудников спецслужб

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Эфиопские власти арестовали 36 сотрудников служб безопасности по подозрению в коррупции и нарушениях прав человека, сообщает телеканал Africanews со ссылкой на генпрокурора страны Берхану Цегайе.

Как сообщается, в ходе расследования, которое продолжалось около пяти месяцев, правоохранительные органы страны обнаружили семь нелегальных подземных тюрем, которые злоумышленники предположительно использовали для жестоких пыток. Подозреваемые были арестованы на выходных.

Как передает агентство Рейтер, власти также задержали сотрудников крупнейшего эфиопского государственного конгломерата Metals and Engineering Corporation (METEC), которых следствие считает соучастниками в коррупции. "За шесть лет METEC сделал закупки на общую сумму 2 миллиарда долларов без каких-либо тендеров", — приводит агентство слова Цегайе.

По словам генпрокурора, общее число задержанных составляет 63 человека.