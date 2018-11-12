Альянс не планирует размещать новые ядерные ракеты в Европе, заявили в НАТО

БРЮССЕЛЬ, 12 ноя — РИА Новости. НАТО не планирует размещать в Европе новые ядерные ракеты, альянс вновь призвал РФ к диалогу с США по договору РСМД, заявила в понедельник представитель организации Оана Лунгеску.
"НАТО не намерена размещать новые ядерные ракеты в Европе. Как альянс мы привержены безопасности и защите всех союзников. Мы призываем Россию обеспечить соблюдение и вернуться к конструктивному диалогу с США по договору РСМД", — процитировала представитель НАТО в своем аккаунте Twitter слова генсека альянса Йенса Столтенберга, который участвует в понедельник в работе конференции в Берлине.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.