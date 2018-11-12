ООН будет продвигать экономические реформы в Ливии

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Миссия ООН в Ливии (UNSMIL) будет принимать дальнейшие меры по проведению экономических реформ в стране, заявила заместитель специального представителя по политическим вопросам в Ливии Стефани Уилльямс.

"С момента объявления экономических мер наблюдается позитивный тренд на увеличение количества валюты на банковских счетах и падения курса на "черном рынке". Будут приниматься дальнейшие шаги для поддержания и продолжения мер по проведению реформ", — заявила Уилльямс на заседании экономической рабочей группы на конференции по урегулированию в Ливии, которая проходит в итальянском Палермо 12-13 ноября, как сообщается в Twitter UNSMIL

Уилльямс отметила, что "с момента вспышки насилия в Триполи UNSMIL неустанно работала, чтобы бросить вызов статус-кво".

По ее словам, "недовольство хищническим поведением вооруженных группировок, использованием ими обменного курса "черного рынка" и неправильное управление государственными финансами правительством были среди факторов, вызвавших столкновения в Триполи".

3/4 DSRG-P in #Palermo Economic meeting: Since announcement of economic measures, a positive trend has been marked of increasing currency amounts in bank account deposits & a drop in the black-market exchange rate. More steps 2 B taken to sustain & continue reform measures pic.twitter.com/8RbFHR9I9Q — UNSMIL (@UNSMILibya) 12 ноября 2018 г.

2/4 DSRSG_P: since the outbreak of violence in #Tripoli, UNSMIL has relentlessly worked to challenge the status quo+push for measures that address political economy of predation. Parties to ceasefire agreement signed in Zawiya committed 2 a series of long-awaited economic reforms pic.twitter.com/I5IFzwj994 — UNSMIL (@UNSMILibya) 12 ноября 2018 г.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался политический кризис. Сейчас в стране царит двоевластие — в Тобруке — на востоке — заседает избранный народом парламент, а в Триполи — на западе — правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия во главе с премьер-министром Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с командующим Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром, чья армия ведет затяжную войну с боевиками.