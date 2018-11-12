МАДРИД, 12 ноя – РИА Новости. Бывший глава каталонского правительства Артур Мас (2010-2016 годы) и ряд каталонских политиков должны выплатить в казну Каталонии 4,9 миллиона евро, потраченных на проведение так называемого "опроса о независимости" 9 ноября 2014 года, постановила Счетная палата.

Проведение этого опроса было признано незаконным Конституционным судом страны, однако, несмотря на это, он не только был проведен, но и организован за счет государственных средств.

Иск против Маса подали общественная организация "Каталонское гражданское общество", ассоциация "Каталонские адвокаты за конституцию", а также Генеральная прокуратура.

Согласно приговору, Мас несет ответственность за растрату всей суммы в 4.946.788,16 евро. Из нее бывший заместитель председателя каталонского правительства Жоана Ортега несет ответственность за растрату более 865 тысячи евро, бывший официальный представитель женералитета Франсеск Омс – более 1,9 миллиона евро, бывший советник образования Ирене Ригау — более 2,8 миллиона евро. Кроме того, в постановлении фигурируют еще шесть человек.

В ходе разбирательств Мас все обвинения в свой адрес отрицал, заявляя, что деньги были потрачены на нужды каталонцев. В частности, целью покупки 7 тысяч компьютеров перед проведением опроса, по его словам, был не опрос, а "улучшение каталонской образовательной системы".

В конце прошлого года Счетная палата Испании отдала распоряжение о наложении ареста на дом Маса в Барселоне, чтобы покрыть сумму, требуемую для компенсации растраты госсредств. Арест также был наложен на недвижимость Жоаны Ортеги, Ирене Ригау и Франсеска Омса.

В марте 2017 года Высший суд Каталонии, рассматривавший дело об опросе, лишил Артура Маса права занимать государственные и выборные должности в течение двух лет, а также приговорил его к штрафу в размере 36 тысяч евро. Жоана Ортега была приговорена к лишению права занимать государственные и выборные должности в течение одного года и девяти месяцев и штрафу в размере 30 тысяч евро, бывший советник образования Ирене Ригау — к лишению права занимать государственные и выборные должности в течение одного года и шести месяцев и штрафу в 24 тысячи евро. Суд признал подсудимых виновными в неподчинении правительству и КС, однако снял обвинения в должностных преступлениях. Кроме того, Верховный суд Испании вынес приговор Франсеску Омсу, он также был лишен права занимать государственные и выборные должности и приговорен к штрафу в 30 тысяч евро.

Всеобщий опрос населения о независимости Каталонии от Испании прошел 9 ноября 2014 года. По результатам голосования, в котором приняли участие свыше 2,3 миллиона человек из 5,4 миллиона каталонцев, обладающих правом голоса, свыше 80% выступили за независимость региона. В бюллетенях для голосования значились два вопроса: "Хотите ли Вы, чтобы Каталония стала государством?" и "Если да, то хотите ли Вы, чтобы это государство было независимым государством?". Центральное испанское правительство не признало опрос, назвав его "не имеющим какой-либо юридической силы". Конституционный суд признал его проведение незаконным.