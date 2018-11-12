Новый министр обороны Бельгии назвал себя националистом

БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – РИА Новости, Александр Шишло. Новый министр обороны Бельгии Сандер Лунес, принесший в понедельник присягу королю страны Филиппу, открыто назвал себя фламандским националистом.

Тридцатидевятилетний Лунес представляет праворадикальную партию "Новый фламандский альянс" (NVA), входящую в правящую в Бельгии правительственную коалицию. Лунес, занимавший до этого пост депутата Европарламента, стал самым молодым министром федерального правительства Бельгии. На посту главы минобороны он сменил Питера Вандепута, также представителя NVA, который ушел в отставку, объявив о намерении стать бургомистром города Хассельт.

"Будучи националистом, я понимаю, какое значение имеет символика, и я уважаю индивидуальность при выборе символики", — сказал министр журналистам, отвечая на вопрос, почему он установил в своем кабинете скульптуру, изображающую фламандского конного ловца креветок.

Конный промысел креветок на бельгийском побережье Северного моря — одна из традиционных фламандских профессий. Способ ловли креветок сетью на лошади стали использовать еще пятьсот лет назад. Для креветочного промысла пригодны исключительно лошади фламандской породы "брабансон" — из-за их силы и выносливости.