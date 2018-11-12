Слуцкий прокомментировал итоги выборов в Донбассе

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что итоги выборов в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) являются достойный ответом спецпредставителю США по урегулированию на Украине Курту Волкеру, который ранее назвал выборы незаконными.

Выборы в ДНР прошли 11 ноября. По данным ЦИК республик, победы одерживают, соответственно, врио главы ДНР Денис Пушилин и его движение "Донецкая республика", а также и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник и возглавляемое им общественное движение "Мир Луганщине". Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

Спецпредставитель США по урегулированию на Украине ранее заявил, что США считают незаконными выборы в самопровозглашенных ЛНР и ДНР и призывают не проводить их. Волкер пояснил, что США считают ЛНР и ДНР нелегитимными образованиями, которые не упоминаются в минских соглашениях.

"Итоги выборов в Донбассе – достойный ответ Волкеру. Господин спецпредставитель госдепартамента США по Украине до сих пор пребывает в абсолютном заблуждении о сути минских соглашений, стороной которых Россия никогда не была и выполнять в силу этого не обязана. В действительности, их по-прежнему откровенно саботирует Киев при полной поддержке со стороны Вашингтона и попустительстве европейских столиц", — написал Слуцкий в Telegram-канале.

Депутат добавил, что "в республиках Донбасса люди устали ждать, когда же нынешняя украинская власть переступит через предвыборные амбиции и соизволит выполнить свои обязательства, в первую очередь, в части мирного урегулирования". По мнению Слуцкого, в связи с этим в ДНР и ЛНР решили провести выборы, что "никоим образом не противоречит, а наоборот полностью соответствует политической части "Минска-2".

Он отметил, что избирательная кампания и голосование прошли спокойно, по всем демократическим стандартам и при очень высокой явке населения. "Ни о какой бутафории, о которой заявляет господин Волкер, здесь не может идти и речи. Бутафория – это призрачная забота США о гражданах Украины, которой они прикрывают собственные геополитические цели. И мир в Донбассе в их интересы явно не входит", — подчеркнул он.