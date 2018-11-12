Модель не пустили в Лувр из-за слишком откровенного наряда

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Австралийскую модель Ньюшу Сиех не пустили в Лувр из-за откровенного наряда, сообщает Daily Mail.

По словам девушки, охранник отказался впустить ее в музей из-за внешнего вида и попросил "прикрыться". Сиех призналась, что это "разбило ей сердце".

Чуть позже модель согласилась надеть пальто, но из-за испорченного настроения быстро покинула музей.

Вместе с фото у здания Лувра Сиех разместила в Instagram-сториз скриншот поиска в браузере, согласно которому в музее нет дресскода для посетителей. При этом ограничения все же существуют — нельзя заходить внутрь в купальнике, голым, с неприкрытым торсом или без обуви.