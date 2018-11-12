Модельер Жан-Поль Готье отказался от использования натурального меха

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Всемирно известный французский модельер Жан-Поль Готье заявил в интервью на телеканале Canal+, что откажется от использования натурального меха в будущих коллекциях.

Во время интервью Готье отметил, что, несмотря на использование натурального меха с самого начала своей карьеры, он собирается от этого отказаться. "Можно найти искусственный мех или другие способы согреться. Может, это поможет проявить более творческий подход, который не наносит никому вреда… потому что то, как убивают животных — это, без сомнения, ужасно", — подчеркнул дизайнер.

Организация по борьбе за права животных PETA позитивно отреагировала на такое сообщение, опубликовав заявление директора международных программ британского отделения PETA Мими Бехечи.

"В штаб-квартире PETA слышны звуки вылетающих из бутылок пробок после того, как Жан-Поль Готье в прямом эфире на французском телеканале объявил, что откажется от меха в будущих коллекциях", — написала Бехечи, подчеркнув, что организация много лет протестовала против использования дизайнером натуральных материалов.

Как отмечается в сообщении PETA, Готье присоединился к целому ряду брендов, отказавшихся от натурального меха, среди которых: Armani, Versace, Ralph Lauren, Vivienne Westwood, Stella McCartney и многие другие.