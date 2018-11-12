Модельер Жан-Поль Готье отказался от использования натурального меха

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Всемирно известный французский модельер Жан-Поль Готье заявил в интервью на телеканале Canal+, что откажется от использования натурального меха в будущих коллекциях.
Организация по борьбе за права животных PETA позитивно отреагировала на такое сообщение, опубликовав заявление директора международных программ британского отделения PETA Мими Бехечи.
"В штаб-квартире PETA слышны звуки вылетающих из бутылок пробок после того, как Жан-Поль Готье в прямом эфире на французском телеканале объявил, что откажется от меха в будущих коллекциях", — написала Бехечи, подчеркнув, что организация много лет протестовала против использования дизайнером натуральных материалов.
Как отмечается в сообщении PETA, Готье присоединился к целому ряду брендов, отказавшихся от натурального меха, среди которых: Armani, Versace, Ralph Lauren, Vivienne Westwood, Stella McCartney и многие другие.