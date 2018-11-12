Отцы убитых в Тбилиси детей устроили митинг у офиса правящей партии

ТБИЛИСИ, 12 ноя — РИА Новости. Десятки активистов собрались в понедельник в Тбилиси у офиса правящей партии "Грузинская мечта" и призывают власти наказать виновных в убийстве 16-летнего подростка и 20-летнего жителя села Панкиси Темирлана Мачаликашвили, передает корреспондент РИА Новости.

В ходе драки школьников в 2017 году в результате множественных ножевых ранений скончались двое 16-летних подростков. Отец одного из погибших Заза Саралидзе проводит систематичные акции протеста и уже год безрезультатно добивается того, чтобы были выявлены и наказаны убийцы его сына. Это убийство стало одним из самых громких уголовных дел за последние годы в Грузии. Спустя полгода суд приговорил одного подростка к 9 годам и 9 месяцам за попытку умышленного убийства сына Саралидзе, а другого — к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы за убийство второго подростка. Следовательно, осталось без ответа, кто убил Саралидзе. Мачаликашвили был ранен в ходе антитеррористической спецоперации в Панкисском ущелье, позже он скончался в больнице.

"Мы требуем немедленно наказать всех ответственных лиц за убийство наших детей. В числе виновных в убийстве Темирлана — чиновники Службы государственной безопасности. Они не должны находится на свободе, мы этого не допустим",- заявил отец Темирлана Малхаз Мачаликашвили.

Участники акции держат в руках плакаты с надписями: "Где справедливость?", "Хватит крови!". В собрании участвуют около 30-40 человек. На месте мобилизованы бригады патрульной полиции. Для обеспечения безопасности сотрудники правоохранительных органов создали живую цепь.