ВСУ более 100 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. Украинские силовики более 100 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе в ходе минувшей недели, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"За период с 5 по 11 ноября вооруженные силы Украины 107 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории республики четыре снаряда калибром 152 миллиметра, два снаряда калибром 122 миллиметра, 21 мину калибром 120 миллиметров и 48 мин калибром 82 миллиметра. Также дважды применялись ударные беспилотные летательные аппараты. Повреждено четыре дома", — заявил представитель ведомства.