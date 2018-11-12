В ДНР прокомментировали отказ Европы признавать итоги выборов в республике

ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. Глава Центризбиркома самопровозглашенной Донецкой народной республики Ольга Позднякова в понедельник прокомментировала отказ Европы признавать итоги выборов главы и депутатов парламента ДНР.
"Говоря о демократии в праве на самоопределение, Донецкая народная республика остается сознательно незамеченной международным сообществом, хотя во многом превосходит многие государства в вопросе обеспечения реализации прав и свобод человека", — сказала РИА Новости Позднякова.
Она подчеркнула, что за выборами наблюдали представители 14 государств, которые подтвердили законность избирательного процесса.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.