В ДНР прокомментировали отказ Европы признавать итоги выборов в республике

ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. Глава Центризбиркома самопровозглашенной Донецкой народной республики Ольга Позднякова в понедельник прокомментировала отказ Европы признавать итоги выборов главы и депутатов парламента ДНР.

Выборы в ДНР прошли 11 ноября. По предварительным данным ЦИК, на выборах с 60,85 % голосов побеждает врио главы ДНР Денис Пушилин. Возглавляемое им общественное движение "Донецкая республика" получило 72,5% голосов избирателей. Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

"Говоря о демократии в праве на самоопределение, Донецкая народная республика остается сознательно незамеченной международным сообществом, хотя во многом превосходит многие государства в вопросе обеспечения реализации прав и свобод человека", — сказала РИА Новости Позднякова.

Она подчеркнула, что за выборами наблюдали представители 14 государств, которые подтвердили законность избирательного процесса.

"Все они подтвердили законность проведения выборов, прозрачность, демократичность и соответствие с нормами международного права в целом. Безусловно, очень жаль, что мы продолжаем сталкиваться с политикой двойных стандартов в отношении республики", — отметила Позднякова.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.