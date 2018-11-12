Трамп прокомментировал встречу с мировыми лидерами в Париже

Президент РФ Владимир Путин на мемориальной церемонии у Триумфальной арки в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин на мемориальной церемонии у Триумфальной арки в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе встреч с мировыми лидерами и главами правительств во время приуроченного к празднованию дня окончания Первой мировой войны Форума мира во Франции удалось достигнуть многого.

"Только что вернулся из Франции, где многое было достигнуто в ходе моих встреч с мировыми лидерами", — написал Трамп в Twitter.

По словам президента США, он, в частности, поднял вопрос о безопасности и торговле с другими странами.

"Мы (США. – Прим. ред.) платим большую часть расходов на военную защиту других стран, сотни миллиардов долларов, за великую честь терять сотни миллиардов долларов в торговле с этими же странами. Я сказал им, что эта ситуация не может больше продолжаться… Огромное количество денег тратится на защиту других стран, и мы получаем только торговые дефициты и потери. Пришло время для того, чтобы эти очень богатые страны либо платили Соединенным Штатам за их масштабную военную поддержку, либо защищали сами себя…" — добавил президент США.

Столетие со дня окончания Первой мировой войны широко отмечается во Франции 11 ноября. На Форуме мира, приуроченном к торжественной дате, собрались несколько десятков мировых лидеров и глав правительств, состоялись памятные церемонии у Триумфальной арки и в других мемориальных местах.