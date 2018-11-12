Трамп прокомментировал встречу с мировыми лидерами в Париже

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе встреч с мировыми лидерами и главами правительств во время приуроченного к празднованию дня окончания Первой мировой войны Форума мира во Франции удалось достигнуть многого.
"Только что вернулся из Франции, где многое было достигнуто в ходе моих встреч с мировыми лидерами", — написал Трамп в Twitter.
По словам президента США, он, в частности, поднял вопрос о безопасности и торговле с другими странами.
Столетие со дня окончания Первой мировой войны широко отмечается во Франции 11 ноября. На Форуме мира, приуроченном к торжественной дате, собрались несколько десятков мировых лидеров и глав правительств, состоялись памятные церемонии у Триумфальной арки и в других мемориальных местах.