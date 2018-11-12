Кто кого догоняет? Новая оптическая иллюзия озадачила пользователей Сети

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Сети обсуждают новую оптическую иллюзию с двумя точками, созданную учеными Йельского университета.
Однако вскоре специалисты опубликовали ролик, который опроверг все догадки пользователей. Оказалось, что красная точка "стоит" на месте, а синяя крутится вокруг нее. При этом в разном направлении движется карта, заставляя человека видеть "преследование", которого на самом деле нет.
Авторы иллюзии объяснили это явление уловкой мозга, который подсознательно пытается "оживить" даже неодушевленные предметы и наделить их человеческими качествами.