Кто кого догоняет? Новая оптическая иллюзия озадачила пользователей Сети

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Сети обсуждают новую оптическую иллюзию с двумя точками, созданную учеными Йельского университета.

Специалисты предложили пользователям посмотреть видео и выяснить, какая точка "преследует" другую. Мнения разделились — одни были уверены, что синяя точка "бежит" за красной, другие утверждали обратное. При этом некоторые комментаторы отметили, что точки "догоняют" друг друга по очереди.

Однако вскоре специалисты опубликовали ролик, который опроверг все догадки пользователей. Оказалось, что красная точка "стоит" на месте, а синяя крутится вокруг нее. При этом в разном направлении движется карта, заставляя человека видеть "преследование", которого на самом деле нет.

Авторы иллюзии объяснили это явление уловкой мозга, который подсознательно пытается "оживить" даже неодушевленные предметы и наделить их человеческими качествами.