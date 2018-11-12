В Вене отпраздновали столетие со дня образования Австрийской республики

ВЕНА, 12 ноя — РИА Новости. Торжество по случаю столетнего юбилея со дня образования Австрийской республики состоялось в понедельник в Вене.

Одиннадцатого ноября 1918 года последний кайзер Австрии Карл I объявил, что отстраняется от управления государством. Ровно сто лет назад, 12 ноября 1918 года, парламент (рейхсрат) провозгласил создание республики Немецкая Австрия. Первым государственным канцлером вновь образованной республики стал социал-демократ Карл Реннер.

Праздничное мероприятие прошло в Венской государственной опере с соответствующим музыкальным оформлением. В нем приняли участие австрийское правительство, многие представители которого выступили с речью, духовенство, а также множество приглашенных гостей.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал 12 ноября 1918 года одним из важнейших поворотных моментов в истории Австрии. "На протяжении сотен лет Австрией правила монархия, с 12 ноября 1918 года народ смог определять это самостоятельно", — сказал канцлер.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в своем выступлении сделал акцент на важности демократии.

"Демократия означает дискуссии, разъяснения, даже цивилизованный спор – с пониманием того, что будет открытый исход. Демократия означает, что и визави может быть прав. Нужно вступать в отношения с другими. Нужно внимательно слушать", — сказал президент.

"Талант устанавливать общее – это то, что составляет основу всего австрийского: признать, что мир состоит не из белого и черного, не из непримиримых позиций, а что решение всем во благо лежит где-то в середине", — добавил он.