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Талибы допустили диалог с широким спектром афганских общественных сил

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© РИА Новости / В. КиселевПерейти в фотобанкКабул. Архивное фотоКабул. Архивное фото
© РИА Новости / В. Киселев
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Представители движения "Талибан" не готовы к переговорам с правительством в Кабуле, но не против разговора с широким спектром афганских политиков и общественных сил, заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов во время пресс-конференции. 12 ноября 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
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"Последняя версия "Талибан", с которыми мы начали контакты пять лет назад, они подчеркивают, что они не являются автомонопольной силой. Да, они не хотят разговаривать с нынешним, как они его называют, марионеточным правительством, но они готовы к разговору с широким спектром афганских политиков и общественных сил. Поэтому даже в этих условиях афганское руководство может быть частью таких переговоров", — сказал Кабулов в интервью телеканалу RT.

По его словам, это является уже большим прогрессом для "Талибана", который ранее говорил, что они будут вести войну до тех пор, пока не выиграют.

Второе заседание Московского формата консультаций по Афганистану. 9 ноября 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Конечно, вопрос о будущем руководстве Афганистана должен решать афганский народ. У "Талибана" есть много требований к конституции, но они должны понимать, что большинство афганского населения не принимают ту жесткую внутреннюю политику, которая была в первый их приход. Я надеюсь, что они вынесли свои уроки, и если они будут современной, патриотичной, политической силой в стране, они смогут и должны прийти к пониманию со всеми остальными сегментами афганского общества, принимая во внимание этническое измерение афганского общества, которое является очень чувствительной и важной темой", — добавил Кабулов.

Дипломат отметил, что уже в самом составе делегации движения "Талибан", которая находилась на многосторонних консультациях в Москве по Афганистану, был некий посыл. "И кстати, вы могли заметить, что глава делегации политического офиса движения "Талибан" (Шер Мохаммад Аббас Станакзай — ред.) пуштун, один из его заместителей — афганский узбек, а другой — таджик. И это также является неким посланием всем", — сказал Кабулов.

Американские военнослужащие возвращаются на базу после патрулирования территории возле города Калат, Афганистан. Архивное фото
CC BY 2.0 / The U.S. Army / Returning to base
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Встреча по Афганистану прошла 9 ноября в закрытом формате в Москве. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения талибов в Дохе. Из Афганистана участие в конференции принял Высший совет мира, который, как сообщил афганский МИД, не представляет правительство страны. В Кабуле выразили надежду, что результатом встречи в Москве станут прямые переговоры между афганскими властями и движением "Талибан".

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