Талибы допустили диалог с широким спектром афганских общественных сил

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Представители движения "Талибан" не готовы к переговорам с правительством в Кабуле, но не против разговора с широким спектром афганских политиков и общественных сил, заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Последняя версия "Талибан", с которыми мы начали контакты пять лет назад, они подчеркивают, что они не являются автомонопольной силой. Да, они не хотят разговаривать с нынешним, как они его называют, марионеточным правительством, но они готовы к разговору с широким спектром афганских политиков и общественных сил. Поэтому даже в этих условиях афганское руководство может быть частью таких переговоров", — сказал Кабулов в интервью телеканалу RT

По его словам, это является уже большим прогрессом для "Талибана", который ранее говорил, что они будут вести войну до тех пор, пока не выиграют.

"Конечно, вопрос о будущем руководстве Афганистана должен решать афганский народ. У "Талибана" есть много требований к конституции, но они должны понимать, что большинство афганского населения не принимают ту жесткую внутреннюю политику, которая была в первый их приход. Я надеюсь, что они вынесли свои уроки, и если они будут современной, патриотичной, политической силой в стране, они смогут и должны прийти к пониманию со всеми остальными сегментами афганского общества, принимая во внимание этническое измерение афганского общества, которое является очень чувствительной и важной темой", — добавил Кабулов.

Дипломат отметил, что уже в самом составе делегации движения "Талибан", которая находилась на многосторонних консультациях в Москве по Афганистану, был некий посыл. "И кстати, вы могли заметить, что глава делегации политического офиса движения "Талибан" (Шер Мохаммад Аббас Станакзай — ред.) пуштун, один из его заместителей — афганский узбек, а другой — таджик. И это также является неким посланием всем", — сказал Кабулов.

Встреча по Афганистану прошла 9 ноября в закрытом формате в Москве. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения талибов в Дохе. Из Афганистана участие в конференции принял Высший совет мира, который, как сообщил афганский МИД, не представляет правительство страны. В Кабуле выразили надежду, что результатом встречи в Москве станут прямые переговоры между афганскими властями и движением "Талибан".