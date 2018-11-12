ЕС продолжает переговоры с Британией по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 12 ноя — РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз продолжает интенсивные переговоры с Великобританией по достижению договоренности об условиях отделения страны от союза, сказал представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас на брифинге в понедельник.

"Мы работаем, чтобы достигнуть договоренности. Интенсивные переговоры на техническом уровне продолжаются", — сказал он.

Главным переговорщиком от ЕС по Brexit является член Еврокомиссии Мишель Барнье.

Ранее в понедельник совет стран ЕС по общим делам обсудил Brexit. В сообщении совета отмечается, что Барнье проинформировал министров 27 остающихся в ЕС стран о ситуации.

"Барнье объяснил, что интенсивные переговорные усилия продолжаются, однако соглашение ещё не было достигнуто. Ещё обсуждаются некоторые ключевые вопросы, а именно решение по избежанию жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией", — говорится в сообщении совета.

Вопрос об ирландской границе остается одной из ключевых проблем Brexit: сторонам предстоит решить, как не нарушить условия Белфастского соглашения и не допустить появления реальной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после Brexit и при этом не нарушить целостность Соединенного Королевства.

В ходе совета по общим делам министры также отметили необходимость продолжать в ЕС работу по подготовке ко всем возможным сценариям Brexit, среди которых обычно подразумевается и "жесткий" выход страны из союза, то есть без договора об условиях этого "развода".

Великобритании и ЕС нужно окончательно договориться об условиях их "развода" не позднее ноября. Если это сделано не будет, соглашение о выходе страны из союза может не успеть пройти все необходимые ратификации и не вступит в силу к моменту "развода" — 29 марта 2019 года. Это грозит "жестким" Brexit — не только разрывом Британии с договоренностями и законодательными актами, которые она соблюдает, являясь членом ЕС, но и неопределенностью относительно будущих отношений с Евросоюзом.