ЕС продолжает переговоры с Британией по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 12 ноя — РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз продолжает интенсивные переговоры с Великобританией по достижению договоренности об условиях отделения страны от союза, сказал представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас на брифинге в понедельник.
"Мы работаем, чтобы достигнуть договоренности. Интенсивные переговоры на техническом уровне продолжаются", — сказал он.
Главным переговорщиком от ЕС по Brexit является член Еврокомиссии Мишель Барнье.
"Барнье объяснил, что интенсивные переговорные усилия продолжаются, однако соглашение ещё не было достигнуто. Ещё обсуждаются некоторые ключевые вопросы, а именно решение по избежанию жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией", — говорится в сообщении совета.
Вопрос об ирландской границе остается одной из ключевых проблем Brexit: сторонам предстоит решить, как не нарушить условия Белфастского соглашения и не допустить появления реальной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после Brexit и при этом не нарушить целостность Соединенного Королевства.
Великобритании и ЕС нужно окончательно договориться об условиях их "развода" не позднее ноября. Если это сделано не будет, соглашение о выходе страны из союза может не успеть пройти все необходимые ратификации и не вступит в силу к моменту "развода" — 29 марта 2019 года. Это грозит "жестким" Brexit — не только разрывом Британии с договоренностями и законодательными актами, которые она соблюдает, являясь членом ЕС, но и неопределенностью относительно будущих отношений с Евросоюзом.