В ДНР заявили о снижении числа обстрелов в день выборов

ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики констатировало значительное снижение числа обстрелов территории республики в день выборов, заявил в понедельник официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Несмотря на стремление политического руководства и военного командования Украины сорвать выборы в Донбассе, мы констатируем значительное снижение количества обстрелов в день голосования вдоль всей линии соприкосновения", — сказал журналистам заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Выборы главы и депутатов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. По данным ЦИК республик, победы одерживают, соответственно, врио главы ДНР Денис Пушилин и его движение "Донецкая республика", а также и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник и возглавляемое им общественное движение "Мир Луганщине". Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.