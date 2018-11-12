В Ливии идет борьба за доходы от нефти, а не за идеи, заявили в ООН

КАИР, 12 ноя — РИА Новости. Непрекращающийся конфликт в Ливии связан, прежде всего, с борьбой за доходы от экспорта нефти, и многих в стране такая ситуация устраивает, поскольку позволяет незаконно обогащаться, считает специальный представитель генсека ООН по Ливии Гассан Саламе.

"Суть проблемы, с которой мы сталкиваемся, — это стремление сохранить существующее положение дел, которое позволяет всем разграблять богатства страны", — сказал Саламе в опубликованном в понедельник интервью египетской газете "Аль-Ахрам". По его словам, в сложившейся обстановке "каждое утро появляется новый миллионер, в то время как общая ситуация становится все хуже и хуже". "Борьба, которая идет в Ливии — это борьба за богатства, а не идеи или культуру", — добавил он.

По словам спецпредставителя ООН, Ливия является страной, полностью зависящей от нефтяной ренты. "Речь идет о стране, которая полностью зависит от нефтяной ренты. Экспорт одного миллиона трехсот тысяч баррелей очень качественной нефти, которая сразу поступает на рынки Европы, дает огромный доход", — сказал дипломат. Он добавил, что каждый ливийский гражданин полагает, что имеет право на часть от этой ренты, вне зависимости от того, что он дает своей стране взамен.

Саламе напомнил, что во времена бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи эта рента распределялась между 6,5 миллиона граждан страны. "При этом существовала власть, которая могла гасить все возникающие конфликты и навязывать свои решения", — сказал спецпредставитель ООН. "После того, как власть рухнула, начались мелкие конфликты и полная анархия, особенно после появления вооруженных группировок, взявших под свой контроль большинство ливийских городов", – добавил он.

"Коротко говоря, Ливия убивает себя с помощью собственных денег, поэтому, прежде всего, необходимо остановить этот грабеж", — подчеркнул представитель генсека ООН.

Он напомнил, что Центробанк Ливии распался на две части в 2014 году, и осуществлять проверку расходования средств по-прежнему крайне затруднительно. В то же время, по словам Саламе, удалось подписать соглашение о соблюдении прозрачности, раскрытии данных о расходах, "чтобы ливийцы знали о том, как расходуются средства". В частности, по его словам, необходимо проверять расходы на содержание вооруженных группировок, которые зачастую с помощью шантажа добиваются выделения огромных средств.

По мнению представителя ООН, ситуацию в Ливии усложняет недальновидность европейских государств, которые, по его словам, интересуются только борьбой с терроризмом и не уделяют должного внимания вопросу строительства государства в Ливии. "Запад должен понимать, что без сильного и контролирующего ситуацию, а не раздробленного на куски государства, Ливия, обладающая огромной территорией и протяженными границами, так и останется перевалочным пунктом для незаконной миграции, рынком торговли людьми, прибежищем террористических группировок", — сказал Саламе.

Он также отметил, что принятое деление Ливии на Запад и Восток весьма условно и не отвечает реальной ситуации в стране. "Мы говорим о стране, которая распалась на множество осколков, совершенно неправильно говорить, что она поделена только на Запад и Восток — это поверхностное видение ситуации. Поэтому настоящий вызов — это собрать воедино эти осколки, а не объединить Восток и Запад", — сказал Саламе.