В Ливии идет борьба за доходы от нефти, а не за идеи, заявили в ООН

КАИР, 12 ноя — РИА Новости. Непрекращающийся конфликт в Ливии связан, прежде всего, с борьбой за доходы от экспорта нефти, и многих в стране такая ситуация устраивает, поскольку позволяет незаконно обогащаться, считает специальный представитель генсека ООН по Ливии Гассан Саламе.
По словам спецпредставителя ООН, Ливия является страной, полностью зависящей от нефтяной ренты. "Речь идет о стране, которая полностью зависит от нефтяной ренты. Экспорт одного миллиона трехсот тысяч баррелей очень качественной нефти, которая сразу поступает на рынки Европы, дает огромный доход", — сказал дипломат. Он добавил, что каждый ливийский гражданин полагает, что имеет право на часть от этой ренты, вне зависимости от того, что он дает своей стране взамен.
Саламе напомнил, что во времена бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи эта рента распределялась между 6,5 миллиона граждан страны. "При этом существовала власть, которая могла гасить все возникающие конфликты и навязывать свои решения", — сказал спецпредставитель ООН. "После того, как власть рухнула, начались мелкие конфликты и полная анархия, особенно после появления вооруженных группировок, взявших под свой контроль большинство ливийских городов", – добавил он.
"Коротко говоря, Ливия убивает себя с помощью собственных денег, поэтому, прежде всего, необходимо остановить этот грабеж", — подчеркнул представитель генсека ООН.
По мнению представителя ООН, ситуацию в Ливии усложняет недальновидность европейских государств, которые, по его словам, интересуются только борьбой с терроризмом и не уделяют должного внимания вопросу строительства государства в Ливии. "Запад должен понимать, что без сильного и контролирующего ситуацию, а не раздробленного на куски государства, Ливия, обладающая огромной территорией и протяженными границами, так и останется перевалочным пунктом для незаконной миграции, рынком торговли людьми, прибежищем террористических группировок", — сказал Саламе.
Он также отметил, что принятое деление Ливии на Запад и Восток весьма условно и не отвечает реальной ситуации в стране. "Мы говорим о стране, которая распалась на множество осколков, совершенно неправильно говорить, что она поделена только на Запад и Восток — это поверхностное видение ситуации. Поэтому настоящий вызов — это собрать воедино эти осколки, а не объединить Восток и Запад", — сказал Саламе.