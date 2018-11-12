МВД ДНР зарегистрировало 15 обращений о правонарушениях в день выборов

Женщина голосует на выборах главы ДНР и депутатов Народного совета ДНР на избирательном участке № 158 в Куйбышевском районе Донецка. Архивное фото

Женщина голосует на выборах главы ДНР и депутатов Народного совета ДНР на избирательном участке № 158 в Куйбышевском районе Донецка. Архивное фото

ДОНЕЦК, 12 ноя – РИА Новости. Грубых нарушений правопорядка во время выборов главы и парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики не зафиксировано, поступило 15 обращений о незначительных нарушениях в день голосования, сообщил журналистам начальник отдела организации службы управления административной службы МВД ДНР Денис Дихтяр.

Выборы глав и депутатов прошли 11 ноября в ДНР и ЛНР. Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

"Было зарегистрировано 15 сообщений о нарушениях, связанных с выборами. Половина из них не подтвердились, остальные имели незначительный характер, например, мелкое хулиганство. По каждому факту проводится проверка, грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано", — сказал Дихтяр.

По его словам, в охране общественного порядка во время выборов было задействовано более 1,3 тысячи полицейских. От МЧС для обеспечения пожарной безопасности выборов были задействованы около тысячи спасателей.

"Одиннадцатого ноября оперативно отработан ряд поступающих заявок по выявлению подозрительных предметов вблизи объектов выборов", — отметил заместитель начальника управления в кризисных ситуациях МЧС ДНР Виталий Зарубин.