Порошенко предложил подготовить изменения в конституцию по децентрализации

КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко предлагает подготовить новые изменения в конституцию страны в части децентрализации власти.
"В связи с тем, что прошли незаконные выборы вчера (в воскресенье – ред.) на оккупированных территориях…. те изменения в конституцию (принятые в первом чтении – ред.) мы оставляем в парламенте, но, может, мы быстро подготовим сейчас изменения в конституцию, которые позволят решительно продолжить шаги в защиту децентрализации, обеспечив ей конституционный фундамент", — сказал Порошенко на заседании Совета регионального развития в понедельник.
По его словам, такие изменения могут быть имплементированы с 1 января 2020 или 2021 года.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.