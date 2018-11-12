Порошенко предложил подготовить изменения в конституцию по децентрализации

КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко предлагает подготовить новые изменения в конституцию страны в части децентрализации власти.

Рада в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы. Однако из-за несогласованности нормы об особом статусе Донбасса, окончательное принятие изменений в конституцию откладывается на неопределенный срок.

"В связи с тем, что прошли незаконные выборы вчера (в воскресенье – ред.) на оккупированных территориях…. те изменения в конституцию (принятые в первом чтении – ред.) мы оставляем в парламенте, но, может, мы быстро подготовим сейчас изменения в конституцию, которые позволят решительно продолжить шаги в защиту децентрализации, обеспечив ей конституционный фундамент", — сказал Порошенко на заседании Совета регионального развития в понедельник.

По его словам, такие изменения могут быть имплементированы с 1 января 2020 или 2021 года.

Выборы главы и депутатов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.