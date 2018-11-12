ЕС намерен облегчить правила для высококвалифицированных трудовых мигрантов

БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия планирует достичь в следующем году прогресса по реформе системы предоставления "синих карт" на проживание и работу в ЕС для высококвалифицированных кадров из стран вне союза, свидетельствует проект рабочей программы ЕК на 2019 год.
"Европа должна делать больше в отношении легальной миграции. Мы должны быть в состоянии адекватно реагировать на потребности рынка труда и нехватку квалифицированных кадров в будущем, преследуя при этом интересы ЕС", — говорится в документе.
В ЕК отмечают, что "проблемы, связанные с миграцией, которая хотя и значительно сократилась по сравнению с кризисными 2015-2016 годами, будут присутствовать некоторое время и нуждаются в устойчивых европейских решениях".