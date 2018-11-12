В Совете Европы рассказали, когда Россия последний раз выплачивала взнос

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Россия выплатила первую часть своего взноса в бюджет Совета Европы в размере 10 миллионов евро к концу февраля 2017 года, это был последний взнос страны в бюджет организации, рассказали РИА Новости в пресс-службе Совета.

"В то время, как Россия выплатила первый транш в размере около 10 миллионов евро к концу февраля 2017 года, 30 июня того же года она обнародовала заявление о приостановлении выплаты оставшегося взноса в размере 22 миллионов евро в бюджет Совета Европы, сославшись на лишение России права голосовать в Парламентской ассамблеи Совета Европы… С того времени и до сих пор Россия не выплатила ни одного финансового взноса в бюджет Совета Европы", — сказали в пресс- службе.

При этом там обратили внимание на то, что "это не первый случай, когда страна полностью не выплатила свой взнос в установленные сроки". "Однако впервые страна публично объявила о своем решении приостановить выплату в бюджет Совета Европы", — указали в пресс- службе.

Нужно ли России выходить из Совета Европы? Да, нет смысла состоять в организации в условиях постоянного давления

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5.1% Нет, не следует делать резких движений Все опросы Голосовать

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за ситуации вокруг Крыма. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016–2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. В этом году Россия продолжила не выплачивать свой взнос. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в начале октября, ссылаясь на устав, напомнил, что если страна не платит два года свои взносы, уставной орган — комитет министров может рассмотреть вопрос об исключении этой страны. Двухгодичный срок наступает для России в конце июня 2019 года.