В Совете Европы рассказали, когда Россия последний раз выплачивала взнос

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Россия выплатила первую часть своего взноса в бюджет Совета Европы в размере 10 миллионов евро к концу февраля 2017 года, это был последний взнос страны в бюджет организации, рассказали РИА Новости в пресс-службе Совета.
При этом там обратили внимание на то, что "это не первый случай, когда страна полностью не выплатила свой взнос в установленные сроки". "Однако впервые страна публично объявила о своем решении приостановить выплату в бюджет Совета Европы", — указали в пресс- службе.
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28.5%Разумнее будет публично приостановить членство
5.1%Нет, не следует делать резких движений
В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. В этом году Россия продолжила не выплачивать свой взнос. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в начале октября, ссылаясь на устав, напомнил, что если страна не платит два года свои взносы, уставной орган — комитет министров может рассмотреть вопрос об исключении этой страны. Двухгодичный срок наступает для России в конце июня 2019 года.