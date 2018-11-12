Выборы в ДНР касаются только ее жителей, заявил наблюдатель из Германии

ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. Выборы в самопровозглашенной Донецкой народной республике касаются исключительно ее жителей, и им решать, законны они или нет, считает главный редактор журнала Zuerst Манэуль Оксенрайтер, приехавший в ДНР в качестве иностранного наблюдателя.

Выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями. Около 50 представителей 14 стран участвовали в качестве международных наблюдателей на выборах. По итогам голосования они заявили, что нарушений избирательного процесса не зафиксировали.

"Это не касается ни Меркель, ни Макрона, ни кого либо другого. Только люди ДНР могут решать, состоялись ли выборы или нет, законны ли они", — сказал РИА Новости Оксенрайтер.

По его мнению, заявления представителей Запада касательно выборов в ДНР никак не повлияют на ситуацию в самих республиках, поскольку там нет западного бизнеса и банковского сектора.

"Не думаю, что будет еще более худшая реакция со стороны Запада, чем они уже показывали на протяжении существования республик. Да, возможно, они скажут, что это незаконные республики, что выборы нелегитимные, но реально никакого влияния на республики это не окажет. Ситуация в целом не поменяется. Это можно назвать дипломатической привычкой реагировать стандартно", — отметил наблюдатель из Германии.