Выборы в ДНР касаются только ее жителей, заявил наблюдатель из Германии

ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. Выборы в самопровозглашенной Донецкой народной республике касаются исключительно ее жителей, и им решать, законны они или нет, считает главный редактор журнала Zuerst Манэуль Оксенрайтер, приехавший в ДНР в качестве иностранного наблюдателя.
"Это не касается ни Меркель, ни Макрона, ни кого либо другого. Только люди ДНР могут решать, состоялись ли выборы или нет, законны ли они", — сказал РИА Новости Оксенрайтер.
"Не думаю, что будет еще более худшая реакция со стороны Запада, чем они уже показывали на протяжении существования республик. Да, возможно, они скажут, что это незаконные республики, что выборы нелегитимные, но реально никакого влияния на республики это не окажет. Ситуация в целом не поменяется. Это можно назвать дипломатической привычкой реагировать стандартно", — отметил наблюдатель из Германии.