ИГ* взяло ответственность за взрыв в Кабуле

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв в афганской столице Кабуле, сообщает телеканал 1TV.

Взрыв прогремел в Кабуле в понедельник около 13.30 по местному времени (12.00 мск) недалеко от центральной площади Паштунистан и здания муниципалитета. Представитель министерства внутренних дел Афганистана сообщил, что террорист-смертник привел в действие взрывное устройство около полицейского КПП.

Ранее агентство Пажвак со ссылкой на источник в силах безопасности сообщило, что жертвами взрыва стали 8 человек, еще 6 пострадали. В свою очередь, телеканал 1TV со ссылкой на данные МВД, сообщает, что в результате атаки погибли шесть человек и еще 20 пострадали.

*Террористическая организация, запрещенная в России.