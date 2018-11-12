ПАРИЖ, 12 ноя – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя возможность направления миротворческой миссии в Йемен, заявил, что "голубые каски" могут быть использованы только после восстановления мира в этой стране.BFMTV, говоря о вчерашней встрече мировых лидеров в Елисейском дворце.
"ООН не имеет возможности военного вмешательства в Йемене. И "голубые каски" могут быть использованы только тогда, когда будет восстановлен мир. "Голубые каски" – силы поддержки мира, они не являются силами установления мира", — отметил он.
По словам Гутерриша, чтобы война в Йемене прекратилась, необходимо увеличить давление, чтобы военные действия закончились и чтобы платформы, которые более-менее приемлемы для всех, служили бы миру.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. Арабская военная коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает правительственные силы с марта 2015 года.