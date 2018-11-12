В ЛНР заявили, что в день выборов сбили ударный беспилотник ВСУ

ЛУГАНСК, 12 ноя — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила в день выборов в Донбассе ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения, заявил в понедельник журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Вчера в 11.45 (совпадает с мск) в районе населенного пункта Раевка (под контролем ЛНР — ред.) расчетом противовоздушной обороны (ПВО) был сбит ударный БПЛА противника типа "ФАНТОМ", — сказал Марочко.
Он подчеркнул, что любые противоправные действия вооруженных сил Украины будут жестко пресекаться.
"Для ВСУ (вооруженных сил Украины — ред.) нарушение минских договоренностей вошло в практику, и они применяют БПЛА по всей линии разграничения", — добавил Марочко.