В ЛНР заявили, что в день выборов сбили ударный беспилотник ВСУ

ЛУГАНСК, 12 ноя — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила в день выборов в Донбассе ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения, заявил в понедельник журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями. Около 50 представителей 14 стран участвовали в качестве международных наблюдателей на выборах. По итогам голосования они заявили, что нарушений избирательного процесса не зафиксировали.

"Вчера в 11.45 (совпадает с мск) в районе населенного пункта Раевка (под контролем ЛНР — ред.) расчетом противовоздушной обороны (ПВО) был сбит ударный БПЛА противника типа "ФАНТОМ", — сказал Марочко.

Он подчеркнул, что любые противоправные действия вооруженных сил Украины будут жестко пресекаться.

"Для ВСУ (вооруженных сил Украины — ред.) нарушение минских договоренностей вошло в практику, и они применяют БПЛА по всей линии разграничения", — добавил Марочко.