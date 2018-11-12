Возглавляемое Пушилиным движение проходит в парламент ДНР с 72,5% голосов

ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. Возглавляемое врио главы самопровозглашенной ДНР Денисом Пушилиным общественное движение "Донецкая республика" лидирует на выборах в парламент с 72,5% голосов, заявила журналистам глава ЦИК ДНР Ольга Позднякова после обработки 100% протоколов.

"Голоса избирателей в поддержку общественных движений, зарегистрировавших республиканские списки кандидатов в депутаты Народного совета ДНР, распределяются так: общественное движение "Донецкая Республика" — 72,5%, общественное движение "Свободный Донбасс" — 26,0%", — сказала Позднякова.

Выборы в ДНР прошли 11 ноября. На места в парламенте претендуют два общественных движения — "Донецкая республика", у которой большинство в Народном совете, и "Свободный Донбасс". В парламент пройдут 100 депутатов. Места будут разделены пропорционально числу набранных голосов.

Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.