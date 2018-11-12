На западе Афганистана при атаке боевиков погибли более 35 человек

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. По меньшей мере 29 сотрудников полиции и 9 мирных жителей погибли в результате атаки движения "Талибан" в провинции Фарах на западе Афганистана, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на главу районной полиции Абдула Джабара (Abdul Jabar).

По словам Джабара, атакованный район попал под контроль боевиков, дома местных жителей были сожжены.

Сообщается, что провинция Фарах находится близ границы с Ираном, откуда, по словам местных властей, в провинцию прибывают боевики "Талибана".