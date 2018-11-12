ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. Денис Пушилин побеждает на выборах главы самопровозглашенной Донецкой народной республики с 60,85% голосов, заявила журналистам глава ЦИК ДНР Ольга Позднякова после обработки 100% протоколов.

"На 13.00 мск были обработаны 100% бюллетеней с 408 избирательных комиссий… Голоса избирателей за кандидатов на должность главы ДНР распределяются следующим образом: Евстифеев Роман Николаевич – 7,75%, Медведев Владимир Анатольевич – 6,5%, Пушилин Денис Владимирович – 60,85%, Храменков Роман Александрович – 14,2%, Шишкина Елена Николаевна – 9,3%", — сказала Позднякова.

Выборы в ДНР прошли 11 ноября. На пост главы республики претендуют пять кандидатов, среди которых Пушилин. По закону, избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей по сравнению с другими зарегистрированными кандидатами. Порога явки на выборах нет.

Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.