ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. Денис Пушилин побеждает на выборах главы самопровозглашенной Донецкой народной республики с 60,85% голосов, заявила журналистам глава ЦИК ДНР Ольга Позднякова после обработки 100% протоколов.
Выборы в ДНР прошли 11 ноября. На пост главы республики претендуют пять кандидатов, среди которых Пушилин. По закону, избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей по сравнению с другими зарегистрированными кандидатами. Порога явки на выборах нет.
Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.