Зеехофер объявил об уходе с поста председателя баварского ХСС

БЕРЛИН, 12 ноя — РИА Новости. Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер заявил журналистам об уходе с поста председателя баварского Христианско-социального союза.

"Я покидаю пост председателя Христианско-социального союза, это решено. По срокам еще идут некоторые обсуждения, о сроках будет объявлено в течение текущей недели", — сказал Зеехофер на пресс-конференции в Саксонии.

Новый лидер партии будет избран на внеочередном съезде ХСС в начале 2019 года.