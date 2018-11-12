На мероприятии во Франции Меркель перепутали с супругой Макрона

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Пожилая француженка, общавшаяся с мировыми лидерами на торжествах, посвященных столетию окончания Первой мировой войны, приняла канцлера Германии Ангелу Меркель за супругу президента Франции Брижит Макрон.

В субботу Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон посетили коммуну Ретонд (департамент Уаза), где 11 ноября 1918 года было подписано Компьенское перемирие. Лидеры уделили несколько минут для общения с собравшейся публикой.

Как видно на видеозаписи встречи, опубликованной телеканалом BFMTV, активнее всех проявила себя пожилая дама, которая поздоровалась с Макроном, эмоционально назвав рукопожатие с президентом республики "фантастикой". Затем женщина обратилась к стоящей рядом Меркель. "Это вы мадам Макрон?", – спросила она. "Канцлер Германии", — ответила Меркель по-немецки.

Хотя Меркель назвалась еще несколько раз, ее собеседница, по-видимому, осталась в уверенности, что общается с первой леди Франции. По данным телеканала, француженке из Ретонда уже исполнилось сто лет. Между тем перепутанные ей женщины являются практически ровесницами: 65-летняя Брижит Макрон старше канцлера ФРГ на один год.