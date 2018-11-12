На мероприятии во Франции Меркель перепутали с супругой Макрона

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Пожилая француженка, общавшаяся с мировыми лидерами на торжествах, посвященных столетию окончания Первой мировой войны, приняла канцлера Германии Ангелу Меркель за супругу президента Франции Брижит Макрон.
Как видно на видеозаписи встречи, опубликованной телеканалом BFMTV, активнее всех проявила себя пожилая дама, которая поздоровалась с Макроном, эмоционально назвав рукопожатие с президентом республики "фантастикой". Затем женщина обратилась к стоящей рядом Меркель. "Это вы мадам Макрон?", – спросила она. "Канцлер Германии", — ответила Меркель по-немецки.
Хотя Меркель назвалась еще несколько раз, ее собеседница, по-видимому, осталась в уверенности, что общается с первой леди Франции. По данным телеканала, француженке из Ретонда уже исполнилось сто лет. Между тем перепутанные ей женщины являются практически ровесницами: 65-летняя Брижит Макрон старше канцлера ФРГ на один год.