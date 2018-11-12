СМИ: депутата парламента Бельгии заподозрили в шпионаже в пользу Китая

БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – РИА Новости, Александр Шишло. Депутат федерального парламента Бельгии от партии националистического толка "Фламандский интерес" Филип Девинтер подозревается в шпионаже в пользу Китая, сообщила в понедельник Het Laatste Nieuws.

По ее данным, расследование ведет федеральная прокуратура Бельгии. Служба госбезопасности Бельгии подозревает Девинтера в том, что он несколько лет консультировал некую китайскую некоммерческую ассоциацию в Антверпене, которая преследовала цель создать "политическую и деловую сеть" в Бельгии при поддержке китайских властей. Ассоциация в течение пяти лет занималась в основном организацией культурных мероприятий, к которым она пыталась привлекать бельгийских политиков и бизнесменов с целью оказания влияния на принятие решений на государственном уровне, пишет издание.

По его информации, основатель ассоциации, китаец Шао Чанчунь, в прошлом году был экстрадирован в КНР. Следствием установлено, что Девинтер поддерживал с Чанчуном тесные связи. По его просьбе он обедал с директором федеральной полиции Бельгии, несколько раз посещал Китай, встречался с послом Узбекистана и провел пять дней в Казахстане. Все это финансировалось китайской ассоциацией в Антверпене, отмечает газета.

Сам Девинтер отрицает, что он состоял в связях с ассоциацией и правительством Китая, пишет Het Laatste Nieuws.