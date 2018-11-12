В Киеве заявили, что выборы в Донбассе обсудят на Постоянном совете ОБСЕ

Избиратели голосуют на выборах главы и депутатов Народного совета ДНР на избирательном участке №177 в Донецке. 11 ноября 2018

Избиратели голосуют на выборах главы и депутатов Народного совета ДНР на избирательном участке №177 в Донецке. 11 ноября 2018

КИЕВ, 12 ноя – РИА Новости. Специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, созванное по требованию делегации Украины, состоится в понедельник, будут обсуждать прошедшие в Донбассе выборы, сообщила в понедельник миссия Украины при ОБСЕ и ООН.

Выборы главы и депутатов в ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

"Сегодня в 17.00 по киевскому времени (18.00 мск) состоится специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, созванное по требованию делегации Украины с целью обсуждения незаконных и фейковых т.н. "выборов", — говорится в сообщении в Twitter.

Решение в рамках ОБСЕ обычно принимаются консенсусом членов организации.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.