Наблюдатель из России назвала выборы в ЛНР абсолютно легитимными

ЛУГАНСК, 12 ноя — РИА Новости. Прошедшие в самопровозглашенной Луганской народной республике выборы главы и депутатов Народного совета являются абсолютно легитимными, заявила в понедельник на пресс-конференции наблюдатель из России, член Совета Федерации Ольга Тимофеева.
"Это следующий шаг на пути мирного процесса. Действительно, мы наблюдали вчера на избирательных участках активность населения. Мы отмечали абсолютную свободу волеизъявления. И как вчера было подчеркнуто нашими коллегами, представляющими прежде всего, страны ЕС, что данные выборы находятся в ключе минских соглашений и являются абсолютно легитимными", — сказала Тимофеева.
По ее мнению, процесс "легитимности выборов" в ЛНР международные наблюдатели и должны были подтвердить.
Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.