Наблюдатель из России назвала выборы в ЛНР абсолютно легитимными

На одном из избирательных участков в Луганске в день выборовглавы и депутатов Народного совета Луганской народной республики. 11 ноября 2018

На одном из избирательных участков в Луганске в день выборовглавы и депутатов Народного совета Луганской народной республики. 11 ноября 2018

ЛУГАНСК, 12 ноя — РИА Новости. Прошедшие в самопровозглашенной Луганской народной республике выборы главы и депутатов Народного совета являются абсолютно легитимными, заявила в понедельник на пресс-конференции наблюдатель из России, член Совета Федерации Ольга Тимофеева.

Выборы главы и депутатов в ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. По данным ЦИК республик, победы одерживают, соответственно, врио главы ДНР Денис Пушилин и его движение "Донецкая республика", а также и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник и возглавляемое им общественное движение "Мир Луганщине".

"Это следующий шаг на пути мирного процесса. Действительно, мы наблюдали вчера на избирательных участках активность населения. Мы отмечали абсолютную свободу волеизъявления. И как вчера было подчеркнуто нашими коллегами, представляющими прежде всего, страны ЕС, что данные выборы находятся в ключе минских соглашений и являются абсолютно легитимными", — сказала Тимофеева.

По ее мнению, процесс "легитимности выборов" в ЛНР международные наблюдатели и должны были подтвердить.

Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.