Переговоры по Афганистану принадлежат всему народу страны, заявили в МИД

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Москве напоминают, что переговорный процесс по Афганистану принадлежит всему народу страны, в том числе талибам, так как они являются частью общества, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

"Есть расхожее мнение, и западные наши коллеги очень любят ссылаться на так называемое Afghan owned и Afghan led process, то есть (мирный) процесс, принадлежащий и руководимый афганцами. Но не надо при этом забывать, что это не Afghan government led and owned process — не афганским правительством руководимый процесс, это всеафганский процесс. А талибы являются частью афганского общества. Поэтому процесс принадлежит всем афганцам, которые действительно хотят вести такие переговоры", — подчеркнул Кабулов на пресс-конференции в Москве.

Позднее в интервью телеканалу RT Кабулов отметил, что "сейчас большинство в движении "Талибан" следуют афганской повестке дня". "Если мы серьезно говорим о политическом, мирном процессе для решения афганской проблемы, как можно это делать, не привлекая тех, кто находится на другой стороне баррикад? Мир невозможен, если не посадить их за стол переговоров", — сказал Кабулов в эфире телеканала.

Встреча по Афганистану прошла 9 ноября в закрытом формате в Москве. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения талибов в Дохе. Из Афганистана участие в конференции принял Высший совет мира, который, как сообщил афганский МИД, не представляет правительство страны. В Кабуле выразили надежду, что результатом встречи в Москве станут прямые переговоры между афганскими властями и движением "Талибан".