Богданов обсудил со спецпредставителем ООН ситуацию в Ливии

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил со спецпредставителем генсека ООН по Ливии Гассаном Саляме ситуацию в Ливии в преддверии выборов в стране, которые намечены на декабрь 2018 года.

Встреча прошла 11 ноября в Палермо — накануне открывающейся 12 ноября международной конференции по Ливии.

"В ходе состоявшейся беседы были подробно обсуждены актуальные аспекты складывающейся в Ливии ситуации с акцентом на необходимость скорейшего налаживания устойчивого политического процесса, направленного на достижение национального согласия в интересах создания путем соответствующих выборных процедур единых дееспособных органов государственного управления", — говорится в сообщении на сайте МИД России.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался политический кризис. Сейчас в стране царит двоевластие — в Тобруке — на востоке — заседает избранный народом парламент, а в Триполи — на западе — правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия во главе с премьер-министром Файезом Сарраджем.

В мае 2018 года в Париже прошли переговоры по ливийскому урегулированию с участием Сарраджа, командующего Ливийской национальной армии Халифа Хафтара, главы тобрукского парламента Агила Салеха и главы высшего госсовета в Триполи Халида аль-Мушри. Стороны договорились провести 10 декабря парламентские и президентские выборы в стране. Однако к их проведению фактически ничего не готово. 8 ноября на Совбезе ООН спецпредставитель генсека всемирной организации по этой стране Гассана Саляме заявил, что избирательный процесс должен состояться весной 2019 года.