Генсек ООН призвал прекратить конфликт в Йемене

ПАРИЖ, 11 ноя – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить военные действия в Йемене и начать политические дебаты.

По словам генсека ООН, есть возможность дать понять прямым участникам конфликта, что от этой войны не выигрывает никто. "В конечном итоге мы находимся в тупике, и абсолютно необходимо политическое решение", — сказал Гутерриш в эфире радиостанции France Inter.

"Я считают, что надо прекратить военные действия, начать политические дискуссии и подготовить масштабный гуманитарный ответ, чтобы избежать худшего в следующем году", — отметил он.

Говоря о встрече глав государств, которая прошла накануне в Париже, он отметил: "Я думаю, что есть консенсус – и США, и Россия, и Европа, и многие государства региона согласны в том, что наступил момент, чтобы оставить этот конфликт".

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. Арабская военная коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает правительственные силы с марта 2015 года.