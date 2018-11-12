"Мир Луганщине" лидирует на выборах в ЛНР с 74,12% голосов

Выборы в ДНР и ЛНР (95)

На одном из избирательных участков в Луганске в день выборовглавы и депутатов Народного совета Луганской народной республики. 11 ноября 2018

На одном из избирательных участков в Луганске в день выборовглавы и депутатов Народного совета Луганской народной республики. 11 ноября 2018

ЛУГАНСК, 12 ноя — РИА Новости. Возглавляемое действующим и.о. главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонидом Пасечником общественное движение ""Мир Луганщине" лидирует на выборах в парламент с 74,12% голосов, сообщила журналистам председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко после обработки 100% бюллетеней.

"За республиканский список кандидатов в депутаты от общественного движения "Мир Луганщине" проголосовали 74,12% избирателей Луганской народной республики", — сказала Кравченко.

Она уточила, что за республиканский список кандидатов в депутаты от общественного движения "Луганский экономический союз" проголосовали 25,16% избирателей. "Недействительными признаны 0,72% бюллетеней", — сказала председатель ЦИК.

Выборы главы и депутатов ЛНР прошли 11 ноября. В парламентских выборах в ЛНР участвуют два общественных движения – возглавляемый Пасечником "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз". Будут избраны 50 депутатов. Места будут разделены пропорционально числу набранных голосов.

Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.