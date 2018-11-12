ВС Ирана готовы обеспечить защиту нефтяных танкеров страны

Образцы ракет и ракетоносителей на территории музея «Исламской революции и Священной обороны» в Тегеране. Архивное фото

Образцы ракет и ракетоносителей на территории музея «Исламской революции и Священной обороны» в Тегеране. Архивное фото

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Ирана готовы обеспечить безопасность нефтяных танкеров страны перед лицом поступающих угроз, заявил заместитель командующего армией Ирана Махмуд Мусави.

"Вооруженные силы Ирана готовы, как и в прошлом, продолжить оказывать поддержку нашего торгового флота и нефтяных танкеров перед лицом угроз, чтобы мы могли использовать морские каналы для обеспечения наших интересов", — приводит агентство ISNA слова Мусави.

Соединенные Штаты в начале ноября ввели полномасштабные санкции против иранского транспортного сектора. Среди тех, кто попал под санкции в области морских грузовых перевозок, значится национальный морской перевозчик Ирана, "Судоходные перевозки Исламской Республики Иран" (IRISL), нефтяной транспортный гигант "Национальная Иранская Танкерная Компания" (NITC). В список также добавлены 65 дочерних компаний IRISL и связанные с ними лица.

Спецпредставитель госдепа США по Ирану Брайан Хук позже выступил с предупреждением в адрес стран, допускающих иранские танкеры и суда в свои воды, заявив о сопутствующих этому рисках.