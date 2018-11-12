Кандидат в президенты Грузии Зурабишвили заявила об угрозах ей и ее семье

ТБИЛИСИ, 12 ноя — РИА Новости. Независимый кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что сторонники партии "Единое национальное движение", основателем которой является бывший президент Михаил Саакашвили, по телефону угрожают убийством ей и ее семье.

За должность президента Грузии 28 октября боролись 25 кандидатов. Согласно результатам обработки 100% бюллетеней, Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта", набирает 38,64% голосов, ее главный соперник от оппозиции Григол Вашадзе — 37,74%. Второй тур выборов должен пройти до 2 декабря.

"Ко мне и моим детям 9, 10 и 11 ноября поступили голосовые и текстовые сообщения с угрозами лишить нас жизни. Уже идентифицированы авторы данных посланий, они являются бывшими военными, сторонниками партии "Единое национальное движение", — заявила Зурабишвили на брифинге в понедельник.

Она призвала силовые структуры, в том числе МВД и Главную прокуратуру, принять немедленные меры.

"Такие действия направлены на попытку дестабилизации в стране", — добавила Зурабишвили.