Зампред комитета СФ считает, что Россия должна признать выборы в Донбассе

На одном из избирательных участков в Луганске в день голосования на выборах главы и депутатов Народного совета ЛНР. 11 ноября 2018.

На одном из избирательных участков в Луганске в день голосования на выборах главы и депутатов Народного совета ЛНР. 11 ноября 2018.

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Россия должна признать результаты выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, поскольку именно с легитимной властью можно вести переговоры, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в воскресенье выбирали будущих глав и депутатов парламентов. Явка была очень высокой. В ДНР, по данным ЦИК, проголосовали более 1,6 миллиона человек, или 80,1%. В ЛНР явка составила 77%. Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

"Когда итоги голосования будут официально подведены, видимо, будет принято решение по поводу признания Россией выборов, это не в моей компетенции. Но я думаю, что признавать выборы надо. А с кем иначе там разговаривать? Надо договариваться именно с теми, кого избрал народ", — заявил Джабаров РИА Новости.

Он подчеркнул, что выборы в ДНР и ЛНР прошли в полном соответствии с международными нормами, что подтвердили и иностранные наблюдатели. По его словам, высока явка "говорит о доверии избирателей и их желании, чтобы ситуация нормализовалась". Он отметил, что после выборов Киеву стоит сесть за стол переговоров с республиками.

"Если Киев постарается сейчас силой решить проблему Донбасса, то последствия будут тяжелыми. Как минимум — республики заявят о выходе из состава Украины", — заявил Джабаров.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.