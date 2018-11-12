Зампред комитета СФ считает, что Россия должна признать выборы в Донбассе

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Россия должна признать результаты выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, поскольку именно с легитимной властью можно вести переговоры, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Когда итоги голосования будут официально подведены, видимо, будет принято решение по поводу признания Россией выборов, это не в моей компетенции. Но я думаю, что признавать выборы надо. А с кем иначе там разговаривать? Надо договариваться именно с теми, кого избрал народ", — заявил Джабаров РИА Новости.
Он подчеркнул, что выборы в ДНР и ЛНР прошли в полном соответствии с международными нормами, что подтвердили и иностранные наблюдатели. По его словам, высока явка "говорит о доверии избирателей и их желании, чтобы ситуация нормализовалась". Он отметил, что после выборов Киеву стоит сесть за стол переговоров с республиками.
"Если Киев постарается сейчас силой решить проблему Донбасса, то последствия будут тяжелыми. Как минимум — республики заявят о выходе из состава Украины", — заявил Джабаров.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.