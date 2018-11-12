Суд в Австралии назвал мотив женщины, подкладывавшей иглы в клубнику

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Суд города Брисбен в Австралии постановил, что женщина, подозреваемая в подкладывании игл в клубнику австралийских производителей, делала это из мести, ей предъявлены обвинения, сообщает телеканал ABC.

Магистратский суд Брисбена (столицы штата Квинсленд) постановил, что 50-летняя Ми Ут Тринх (My Ut Trinh), ранее арестованная полицией, предположительно действовала из мести, и это был акт саботажа. "(Действия — ред.) были мотивированы злостью или местью", — заявила судья Кристин Рони.

На заседании суда Ми Ут Тринх предъявили обвинения по семи пунктам, она обвиняется в загрязнении товаров с намерением причинить экономический ущерб. По данным суда, ДНК женщины была обнаружена на коробке с клубникой в штате Виктория. Начальник полиции в штате Квинсленд заявил, что расследование "еще далеко не завершено".

Обычно за подобное преступление предусматривается максимальное наказание в три года тюремного заключения. Тем не менее, полиция отмечает, что в этом случае есть отягчающие вину обстоятельства, и максимальный срок заключения увеличен до десяти лет.

Как сообщает телеканал, женщина работала супервайзером на ферме Berry Licious, но, по словам ее адвоката Майкла Кридленда, она не имела отношения к сбору клубники или упаковочным складам. Также отмечается, что прокурор Черил Теш выступил против освобождения Ми Ут Тринх под залог, и ее адвокат отозвал ходатайство, женщина будет оставаться под стражей.

В сентябре австралийская полиция инициировала федеральное расследование после серии случаев обнаружения швейных игл в клубнике как минимум семи австралийских производителей. Позже иголки также были найдены в банане и яблоке.

Власти рекомендовали потребителям разрезать ягоды перед употреблением, а также пообещали выплатить 100 тысяч австралийских долларов (70 тысяч долларов США) тому, кто поможет поймать преступников. Сеть австралийских супермаркетов Woolworths изъяла из продажи швейные иглы в своих магазинах по всей стране.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о намерении ужесточить наказание до 15 лет лишения свободы для злоумышленников, подкладывающих иглы во фрукты. Согласно данным телеканала Sky News Australia, закон получил одобрение сената.

Также сообщалось, что часть импортеров из Великобритании и России приостановили ввоз некоторой продукции из Австралии, а сеть супермаркетов в Новой Зеландии изъяла из продажи клубнику австралийской марки.