В Киеве назвали выборы в ДНР и ЛНР выходом из минского процесса

КИЕВ, 12 ноя – РИА Новости. Выборы в Донбассе подрывают государственный суверенитет Украины, голосование является фактически "выходом из минского процесса", заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.

В Минске переговоры по урегулированию в Донбассе проводят представители Киева и самопровозглашенных ДНР и ЛНР при посредничестве ОБСЕ и России. Выборы главы и депутатов ЛНР и ДНР пришли 11 ноября. Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

"В отношении организаторов, я так понимаю, будет открыт ряд уголовных дел: это и подрыв государственного суверенитета, посягательство на территориальную целостность. Относительно людей, которые обеспечивали с технической точки зрения проведение этого шоу, я думаю, будут открыты уголовные дела, но по какой мотивации — я не знаю", — заявил Тука в эфире телеканала "112. Украина".

По словам Туки, голосование является фактически "выходом из минского процесса".

"Это фактически выход из минского процесса, но какова будет реакция других стран, которые участвуют в этом процессе, мне пока что предсказать трудно. Надеюсь, что давление будет увеличиваться, введенные санкции будут более эффективными и, самое главное, будет эффективным контроль по соблюдению уже введенных санкций", — сказал Тука.

При этом он не уточнил, кто именно, по его мнению, выходит из переговоров по урегулированию.

На пост главы республики претендуют четыре кандидата, среди которых и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. По данным ЦИК, после обработки 96% бюллетеней Пасечник лидирует с 68,4% голосов. В парламентских выборах в ЛНР участвуют два общественных движения – возглавляемый Пасечником "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз". Будут избраны 50 депутатов. Порога явки на выборах нет.