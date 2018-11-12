Сторонники отца убитого в Тбилиси подростка установили палатки у парламента

ТБИЛИСИ, 12 ноя — РИА Новости. Сторонники Зазы Саралидзе, отца убитого в Тбилиси подростка, расставили 15 палаток перед зданием парламента Грузии, они требуют дать им возможность продолжить акции протеста.

Саралидзе продолжает акции протеста с требованием установить виновных в убийстве его сына. Вместе с ним протестует и отец убитого в Панкисском ущелье в ходе спецоперации 20-летнего Темирлана Мачаликашвили. Ранее власти потребовали от них освободить площадь перед зданием парламента, так как на месте должны установить новогоднюю елку. Но палатки все еще находятся на прежнем месте. В социальных сетях грузинские пользователи инициировали сбор подписей под петицией "Отказываюсь от новогодней елки – выбираю человека".

"На данный момент у нас 15 палаток. Не исключено, что их станет больше. Акции продолжатся", — заявил РИА Новости один из участников протеста.

При этом протестная акция на данный момент немногочисленная. Из-за сильного дождя в столице около 15 — 20 человек укрываются в палатках, пять палаток пусты.

В ходе драки школьников в декабре 2017 года в результате множественных ножевых ранений скончались двое 16-летних подростков — Леван Дадунашвили и Давид Саралидзе. Это убийство стало одним из самых громких уголовных дел за последние годы в Грузии. Спустя полгода суд приговорил одного подростка к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы за убийство Дадунашвили, а второго — к 9 годам и 9 месяцам за попытку умышленного убийства Саралидзе.

Осталось неизвестно, кто убил Саралидзе. Его отец уже год добивается справедливого расследования убийства сына. Он утверждает, что правительство покрывает преступников. Саралидзе начал акции протеста в мае, в результате в отставку ушел тогдашний главный прокурор Ираклий Шотадзе. МВД Грузии после массовых акций протеста приступило к повторному расследованию дела, была создана парламентская комиссия по расследованию.