В Израиле рассказали об операции спецназа в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноя — РИА Новости. Израильское спецподразделение, которое понесло потери в ночной схватке с палестинцами, выполняло в секторе Газа очень важное для национальной безопасности задание, но не преследовало цели ликвидировать или брать в плен местных боевиков, сообщил один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.

В бою погибли израильский офицер-подполковник и семеро палестинцев, в том числе полевой командир военизированных формирований правящего в анклаве движения ХАМАС.

"Проводившаяся вчера специальная операция не предполагала ликвидации или захвата террористов, но была направлена на укрепление безопасности Израиля. Подразделение вступило в героический и очень сложный бой, сумев вернуться в полном составе", — написал в микроблоге Twitter Конрикус.

Израильские СМИ предполагают, что военные выполняли разведывательную задачу в окрестностях крупного палестинского города Хан-Юниса.

Палестинцы говорят, что "коммандос" проникли в анклав на гражданском автомобиле, были обнаружены и, столкнувшись с превосходящими силами противника, вызвали поддержку с воздуха.

После перестрелки палестинцы выпустили по югу Израиля 17 ракет, три из которых были перехвачены установками ПРО "Железный купол".

Ночью обмен ударами прекратился, однако в приграничных районах отменены занятия в школах и приостановлено движение поездов между городами Ашкелон и Сдерот. Армия объявила о переброске подкреплений к сектору Газа, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху прервал визит во Францию.

Инцидент угрожает сорвать процесс стабилизации в секторе Газа, который обозначился в последние недели с сокращением масштабов пограничных протестов и завозом миллионов долларов, предоставленных Катаром для выплаты жалования местных бюджетникам.