Израильская армия перебросила подкрепления к сектору Газа после ночных боев

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля стянула дополнительные силы к границам сектора Газа и готова к их массированному применению в случае необходимости, сообщила армейская пресс-служба.
Соответствующие решения были приняты на совещании, которое провел начальник Генштаба Гади Айзенкот по итогам вчерашних боев на территории анклава, где были убиты израильский офицер и семеро палестинцев.
"Армия обороны Израиля увеличила свои силы в Южном округе и готова при необходимости действовать с большой мощью", — сказано в пресс-релизе.
Из-за обострения на южных границах премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сократил визит во Францию, где проходили торжества по случаю столетия окончания Первой мировой войны, и вернулся на родину, сообщила его канцелярия и местные СМИ.