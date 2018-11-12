Израильская армия перебросила подкрепления к сектору Газа после ночных боев

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля стянула дополнительные силы к границам сектора Газа и готова к их массированному применению в случае необходимости, сообщила армейская пресс-служба.

Соответствующие решения были приняты на совещании, которое провел начальник Генштаба Гади Айзенкот по итогам вчерашних боев на территории анклава, где были убиты израильский офицер и семеро палестинцев.

"Армия обороны Израиля увеличила свои силы в Южном округе и готова при необходимости действовать с большой мощью", — сказано в пресс-релизе.

В ходе операции на территории анклава погиб израильский офицер-подполковник одного из армейских спецподразделений. Со стороны палестинцев, по уточненным данным медиков, есть семеро убитых, в том числе полевой командир местных боевиков. После перестрелки палестинцы выпустили по югу Израиля 17 ракет, две из которых были перехвачены установками ПРО "Железный купол".

Из-за обострения на южных границах премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сократил визит во Францию, где проходили торжества по случаю столетия окончания Первой мировой войны, и вернулся на родину, сообщила его канцелярия и местные СМИ.