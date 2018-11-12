Адвокаты Кочаряна заявили о неэффективности местных судов

ЕРЕВАН, 12 ноя – РИА Новости. Адвокаты экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя по делу о разгоне акций протеста в 2008 году, заявили, что обратились в Европейский суд по правам человека, так как считают неэффективными местные судебные инстанции по данному делу.

Ранее Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента. Пресс-секретарь команды адвокатов Кочаряна Элен Аракелян в субботу сообщила, что сторона защиты обратилась с жалобой в ЕСПЧ.

"Жалоба подана в соответствии с положениями Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод на основании нарушения презумпции невиновности и права на защиту. Команда адвокатов обратилась в ЕСПЧ, не исчерпав возможности внутригосударственных судебных инстанций, так как считает их неэффективными в данном деле", — говорится в заявлении, размещенном на странице команды адвокатов Кочаряна в Facebook.

В рамках дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года обвинения предъявлены также бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну, который объявлен в межгосударственный розыск, и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.