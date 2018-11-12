ВСУ семь раз нарушили перемирие в Донбассе в день выборов, заявили в ДНР

Мужчина голосует на выборах главы ДНР и депутатов Народного совета ДНР на избирательном участке в Донецке. 11 ноября 2018

Мужчина голосует на выборах главы ДНР и депутатов Народного совета ДНР на избирательном участке в Донецке. 11 ноября 2018

ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. Украинские силовики семь раз перемирие в Донбассе в день проведения выборов в самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили в понедельник журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ(вооруженных сил Украины) составило семь раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории ДНР около 10 мин, они также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. В результате обстрелов на окраине подконтрольной ДНР Горловки повреждены два дома.

"Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 27 единиц", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.

Выборы глав и депутатов прошли 11 ноября в ДНР и ЛНР. Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.