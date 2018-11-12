Во Вьетнаме более 90 человек предстали перед судом за игорный бизнес

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Двое бывших полицейских и еще 90 человек предстали перед судом в провинции Футхо на севере Вьетнама по многомиллионному делу об игорном онлайн-бизнесе, сообщает местная газета VnExpress.

По данным газеты, двое полицейских были арестованы в марте и апреле. Они обвиняются в "злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении официальных обязанностей". За три года деятельности преступной группировки пользователями их онлайн-порталов стали 43 миллиона человек. Доход подпольного бизнеса составил 426 миллионов долларов. Им может грозить от пяти до 10 лет тюремного заключения.

Как сообщает газета, остальные 90 человек обвиняются по статьям об азартных играх, их организации, отмыванию денег и других.

Газета отмечает, что в первый день слушаний суд охраняли 500 полицейскими. Процесс продлится 20 дней.